شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الاسكواش تكشف عن جدول منافسات اليوم الأول ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكوش "PSA" عن مباريات اليوم الأول من بطولة العالم للرجال والسيدات، والتي تستضيفها شيكاغو الأمريكية، خلال الفترة بين 14 إلى 22 يوليو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاء جدول الرجال والسيدات باليوم الأول كالتالي:



جدول الرجال



جدول السيدات

ويعتبر طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً للرجال، ونور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، هما حاملا لقب البطولة عن النسخة الماضية.

كما تعتبر هذه النسخة فاصلة في تحديد التصنيف العالمي للرجال، خاصة مع تضاؤل الفارق بين علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً ومحمد الشوربجي المصنف الثاني.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين فى شهر يوليو الجاري، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة هيمنته على الصدارة للشهر التاسع على التوالى، منذ صعوده إلى القمة فى نوفمبر العام الماضي عقب تتويجه ببطولة مصر الدولية وبطولة قطر كلاسيك للإسكواش.

واستمر محمد الشوربجى بالمركز الثانى، واستمرطارق مؤمن فى المركز الثالث، وفى المركز الرابع حافظ النيوزلندى بول كول على مركزه، فيما استقرمروان الشوربجى في التصنيف الخامس، وواصل كريم عبد الجواد تواجده في المركز السادس، وفارس الدسوقي في المركز السابع.

واقتحم مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي صاحب الـ 21 عاماً، قائمة التوب 10، ليستقر في المركز التاسع بعد تقدمه 3 مراكز بالتصنيف عقب تتويجه مؤخراً ببطولة الأبطال للاسكواش.