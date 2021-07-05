شكرا لقرائتكم خبر عن موسى ماتالابا محلل الأداء بالأهلى يحتفل بعيد ميلاده اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم، الاثنين، موسى ماتالابا محلل الاداء بجهاز الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى فى الاهلى بعيد ميلاده، وأغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراة سموحة والتي جمعت الفريقين أمس الأحد، على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز وفاز فيها برباعية دون رد، على أن يبدأ الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل بالجولة التاسعة والعشرين من عمر الدوري.

ويرغب الجهاز الفني في تحضير لاعبيه فنيا وذهنيا للمباراة القادمة التي يسعى خلالها لتحقيق الفوز ومن بعدها مباراة المقاصة يوم الأحد قبل غلق ملف الدوري من أجل الاستعداد الجيد لمباراته ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي يسعى الفريق الأحمر للفوز بها والتتويج بالنجمة العاشرة في مسيرته القارية.

ويلعب فريق الأهلى مع المقاولون العرب ومصر المقاصة قبل مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والمقرر له 17 يوليو الجارى في مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء، وتأهل الأهلى بعد الفوز على الترجي التونسي ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثية بيضاء، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد والتعادل السلبي في مباراة الإياب. واستقر مسئولو النادي الأهلي على السفر يوم 13 يوليو الجاري إلى المغرب على متن طائرة خاصة من أجل خوض نهائي أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

قاد موسيمانى الأهلى فى 48 مباراة فاز فى 34 وتعادل فى 10 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 93 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا، ويبحث موسيمانى عن التتويج بدورى الأبطال الأفريقى للمرة الثالثة فى تاريخه، حيث توج موسيمانى ببطولتين لدورى الأبطال واحدة مع صن دوانز فى 2016 والأخرى مع الأهلى 2020، وسيواجه مواطنه كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى المباراة النهائية بهذه النسخة فى 17 يوليو الجارى بالمغرب.

وحقق موسيماني مع الأهلي 3 بطولات هي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر الأفريقي، وقاد النسور الحمر لتحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بقطر، وأمامه فرصة كبيرة للتتويج بأكثر من لقب آخر مثل دوري أبطال إفريقيا في نسخته الحالية، والدوري والكأس والسوبر المحلي.