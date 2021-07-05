شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب إعادة النظر فى بنود لائحة اتحاد السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو نادى الزمالك من نظرائهم باتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة، إعادة النظر فى بنود لائحة اتحاد اللعبة، والتى تتضمن كل ما يخص كرة السلة، من انتقالات اللاعبين والأجهزة الفنية، وقواعد التسجيل والإعارات.

من جهته أكد مجدى أبو فريخة أن نادى الزمالك طلب رسميا أن يعيد الاتحاد النظر فى اللائحة وبنودها، دون التطرق إلى بند محدد، أو تحديد أمر ما فيها، ولكن الطلب عام، ويمكن سؤال الزمالك عن البنود التى طلب إعادة النظر فيها مرة أخرى

وكان اتحاد كرة السلة قد نشر خلال الأيام الماضية عبر موقعه الرسمى نشرة قيد اللاعبين اتحاد السلة يعلن عن نشرة قيد اللاعبين عن الموسم الرياضى 2021 – 2022، والتى جاء فيها رسم نسبة تنمية الموارد للدولة على عقود اللاعبين، وفقا لقيمة العقود، حيث حدد اتحاد السلة نسبة 3% على قيمة مليون جنيه أو أقل، و 4.5% من مليون الى 2 مليون، و 6% على قيمة من 2 مليون الى 3 مليون، و 7.5% عن قيمة من3 الى 5 مليون جنيه، 9% من نسبة العقود بقيمة 5 إلى 10 مليون جنيها، وفيما يخص عقود الـ 10 مليون، فتكون نسبة العقود 10% .