شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: اليو ديانج تلقى عرضين من جالاتا سراى التركي والعين الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مقرب من المالي اليو ديانج نجم وسط الأهلي، أن اللاعب تلقى عرضين من ناديين خلال الفترة الماضية، وهما جالاتا سراي التركي والعين الإماراتي، مشدداً على أن رحيل اللاعب من عدمه بيد إدارة النادي الأهلي، والتي أكدت أنها لن ترد على أي عرض سواء بالموافقة أو الرفض قبل انتهاء المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر غقامته يوم 17 من شهر يوليو الجاري في المغرب أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وتابع المصدر، أن اليو ديانج يُفضل الانتقال لجالاتا سراي عن اللعب للعين الإماراتي رغم أن المقابل المادي الذي سيحصل عليه في تركيا سيكون أقل، ولكن رغبة اللاعب في اللعب بأحد الدوريات الأوربية هي المحرك له في وجهته المقبلة حال الرحيل عن الأهلي بشكل رسمي، في الوقت الذي يُفضل الأهلي في حالة الاستقرار على بيع ديانج التفريط فيه للعين خاصة وأن عرض العين الإماراتي ضخم للغاية وقابل للزيادة.

وطلب العين الإماراتي ضم ديانج مقابل 6 ملايين دولار أي ما يعادل 90 مليون جنيه، في الوقت الذي عرضت أيضاً إدارة العين على الأهلي استعارة اللاعب لمدة موسم حال عدم وجود رغبة من الأهلي في بيع اللاعب حالياً، في الوقت الذي لن يتخطى عرض جالاتا سراي حاجز الـ2 مليون دولار وفقاً لتأكيدات وسيط الصفقة للإدارة الحمراء.