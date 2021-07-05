شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: شائعات رحيل كارتيرون لضرب استقرار الزمالك ولديه صلاحيات الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادى الزمالك، أن كل ما يدار على السوشيال ميديا بشأن رحيل المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون عن القيادة الفنية ليس له أى أساس من الصحة.

وقال لبيب فى حوار حصرى على تليفزيون الخليج 365: "شائعات رحيل كارتيرون لضرب استقرار الزمالك".

وأكد لبيب، أنه منح كارتيرون صلاحيات كل ماهو كبيرة وصغيرة داخل الفريق من حيث تقرير الصفقات الجديدة أو تحديد التجديد بالتعاون مع فاروق جعفر وحسين السيد المختصان بشئون كرة القدم فى النادى بتكليف من اللجنة.

وتواصل لجنة الزمالك التفاوض مع نجوم القلعة البيضاء لتجديد عقودهم والحفاظ على القوام الأساسي للفريق، فبعد التجديد للونش وزيزو فتحت اللجنة باب المفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي ثم تستكمل سلسلة المفاوضات مع طارق حامد لاعب وسط الفريق، حيث ينتهى عقود الثنائى بنهاية الموسم.

كما دخلت لجنة الزمالك فى مفاوضات مع بعض اللاعبين المميزين، سواء داخل مصر أو خارجها لتدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر، وعلى رأسها مهاجم الرجاء المغربي بن مالانجو المتألق مع بطل المغرب خلال الموسم الحالى وغيرها من العناصر الأخرى المرشحة.