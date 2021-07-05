وزير الرياضة يكشف السبب الحقيقي لعودة مرتضى منصور للزمالك الخميس المقبل

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه لا صحة حول تواجد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق يوم الخميس المقبل داخل مقر النادي.

وقال صبحي في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر": "مرتضى منصور نسق مع حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك للحصول على متعلقاته االموجودة مكتبه بالنادي وهذا حقه".

وأضاف:" لا يوجد دخول لمرتضى منصور يوم الخميس لنادي الزمالك كما يتردد، والأمور مستقرة وأنفى هذا الكلام واللجنة تعمل بشكل طبيعي وفقا لخارطة الطريق الموضوعة".

وأوضح، أن مرتضى منصور نسق مع حسين لبيب، وسيرسل أحد الأشخاص للحصول على باقي متعلقاته المتواجدة في مكتبه بنادي الزمالك.

وتابع:" رئيس الزمالك السابق أرسل شخص بالتنسيق مع حسين لبيب للحصول على متعلقاته الموجودة في مكتبه في نادي الزمالك".

وأتم وزير الرياضة تصريحاته:" هناك خارطة طريقة وفي أول شهر أغسطس المقبل سيكون هناك دعوة لانتخابات نادي الزمالك".