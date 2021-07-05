شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستغل إجازة الزمالك لحسم ملف الصفقات والراحلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فترة الإجازة التى منحها للاعبين والتى تمتد لـ 11 يومًا ابتداء من اليوم، الاثنين، لفتح ملف الصفقات التى سيتم الاستقرار على دخول الإدارة فى مفاوضات جادة مع أنديتها لحسمها بشكل رسمى من أجل تدعيم صفوف الفارس الأبيض قبل انطلاق الموسم الجديد.

وطلب كارتيرون تدعيم صفوف الزمالك وحدد بعض المراكز التى تحتاج لتدعيم فورى فى مقدمتها مركز المهاجم الصريح رغم تفعيل بند شراء التونسى سيف الدين الجزرى بشكل رسمى من المقاولون العرب، كما طلب الخواجة الفرنسى تدعيم مركز المدافع وكذلك لاعب الوسط بعد رحيل الدولى التونسى فرجانى ساسى.

كما يستغل باتريس كارتيرون تلك الفترة لمناقشة ملف الراحلين عن الزمالك مع نهاية الموسم لعدم الحاجة لخدماتهم، كما يناقش مع الإدارة ملف اللاعبين المعارين وموقفهم من العودة مثل مصطفى فتحى ورزاق سيسيه وعمر السعيد ومحمد أوناجم، واللاعبين الذين من الوارد خروجهم على سبيل الإعارة.

وكان الخواجة الفرنسي حدد برنامج الفريق خلال فترة توقف الدوري الفترة المقبلة، حيث قرر منح اللاعبين راحة لمدة 11 يومًا ابتداء من اليوم، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم 16 يوليو الجاري على ملعب النادي استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق تدريباته أيام 16 و17 و18 و19 يوليو على ملعب النادي قبل الحصول على إجازة يوم 20 يوليو، وبعدها ينتظم الفريق في اليوم التالي في معسكر مغلق ببرج العرب في الإسكندرية، لحين موعد مباراة غزل المحلة المقبلة، كما استقر كارتيرون على خوض عدة مباريات ودية خلال معسكره ببرج العرب ولكن لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن.