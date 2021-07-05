شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة تبادلية.. الأهلي يضم ثنائي سموحة مقابل ناصر ماهر فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر لليوم السابع أن إدارة سموحة طلبت من نظيرتها فى الأهلى، بشكل رسمي، ضم ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل، فى ظل عدم مشاركته بشكل مستمر مع الأهلي، فضلاً عن نجاح اللاعب الشاب خلال فترة إعارته السابقة للفريق السكندري.

ورد مصدر مطلع داخل النادى الأهلى على اهتمام سموحة بخدمات ناصر ماهر ، مؤكداً أن هناك موافقة مبدئية على بيع ناصر ماهر لسموحة، على الرغم من تلقى اللاعب أكثر من عرض آخر أبرزهم من الدورى البرتغالى، بالإضافة لاهتمام بيراميدز بخدمات اللاعب.

وأوضح المصدر أنه حال الموافقة على بيع ناصر ماهر لسموحة سيتم طلب التعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق السكندري، بالإضافة للتعاقد مع عمر عزب لاعب السلة الذى ترغب الإدارة الحمراء فى ضمه لتدعيم فريق السلة فى الموسم الجديد.

من ناحية أخرى، منح الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، الضوء الأخضر لإدارة النادى لتسويق ناصر ماهر لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويرى موسيمانى أن ناصر ماهر لن يكون له مكان مع الفريق خلال الفترة المقبلة ومن الأفضل تسويقه محلياً أو خارجياً على سبيل الإعارة من أجل اكتساب مزيد من الخبرات.