شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يرفع رصيده إلى 8 "أسيستات" و4 أهداف مع الأهلي في 17 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من جديد استعاد علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي بريقه، وذلك بعد تألقه في مباراة الأمس أمام سموحة، والتي انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة في الدوري العام، حيث وضع الدولي التونسي بصمته على 3 أهداف من رباعية الأهلي، بعدما سجل هدفاً وصنع هدفين.

ورغم غيب علي معلول عن المشاركة لفترة طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها عقب مشاركته في كأس العالم للأندية خلال شهر يناير الماضي، إلا أنه ظل محتفظاً بأرقامه المميزة، حيث بلغ إجمالي الأهداف التي سجلها معلول مع الأهلي، 4 أهداف في 17 مباراة محلية وأفريقية، بالإضافة إلى صناعته 8 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

وبشكل عام، شارك علي معلول مع الأهلي في 153 مباراة منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء قادماً من الصفاقسي التونسي في فترة الانتقالات الصيفية عام 2016، حيث سجل الدولي التونسي 26 هدفاً بقميص الأهلي وصنع 45 هدفاً أخر وأصبح من أهم الأوراق الرابحة للأحمر على المستطيل الأخضر.

وحقق فريق الأهلي فوزا كاسحا على سموحة برباعية نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد الإسكندرية في الجولة الـ28 لبطولة الدوري المصري.

سجل رباعية الأهلي كل من: حسين الشحات، علي معلول، ومحمد شريف "هدفين".

ورفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة، وصعد للمركز الثاني، فيما تجمّد رصيد سموحة عند 40 نقطة، وبقي في المركز الرابع.