شكرا لقرائتكم خبر عن كشرى يعاقب محمد طلعت بـ50 ألف جنيه والاستبعاد من مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد كشرى، المدير الفنى للإنتاج الحربى، توقيع عقوبة مالية قدرها 50 ألف جنيه على لاعبه محمد طلعت مهاجم الفريق بجانب استبعاده من مواجهة بيراميدز المقبلة وخوضه تدريبات منفردة وذلك بسبب اعتراضه على قرار الجهاز الفنى باستبداله فى مباراة الجونة التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، وظهر اللاعب بشكل سيىء طوال أحداث المباراة وأهدر فرص سهلة أمام المرمى مما دفع أحمد كشرى لإستبداله وهو الامر الذى لم يلقى رضا من اللاعب فبادر بالتشويح للجهاز الفنى الامر الذى لم يتقبله الجهاز الفنى وقرر عقاب اللاعب.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 3 مواجهات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 48 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين .

وتعادل الإنتاج الحربى مع الجونة بهدف لكل فريق فى الظهور الاخير بمسابقة الدوري تحت قيادة مدربه أحمد كشرى، بينما يستعد الإنتاج حالياً لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل فى التاسعة مساءاً على ستاد الاهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري.

ويعكف الجهاز الفنى للإنتاج الحربى على دراسة مباريات فريق بيراميدز تمهيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى قبل ملاقاته الخميس المقبل ضمن خطة التمسك بالأمل الأخير للبقاء بين الكبار فى الدوري الممتاز وتوديع شبح الهبوط.