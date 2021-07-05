شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد بدر بانون فى مواجهة المقاولون العرب بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الأهلي جهود لاعبه المغربى بدر بانون مدافع الفريق فى مواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخميس المقبل، بعد غيابه عن مواجهة سموحة للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة بيراميدز التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى صفحة مباراة سموحة والتي جمعت الفريقين أمس الأحد، على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية دون رد، على أن يبدأ الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل بالجولة التاسعة والعشرين من عمر الدوري.

ويرغب الجهاز الفني في تحضير لاعبيه فنيا وذهنيا للمباراة القادمة التي يسعى خلالها لتحقيق الفوز ومن بعدها مباراة المقاصة يوم الأحد قبل غلق ملف الدوري من أجل الاستعداد الجيد لمباراته ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي يسعى الفريق الأحمر للفوز بها والتتويج بالنجمة العاشرة في مسيرته القارية.