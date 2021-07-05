شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. "عبد الله عبد السلام" سنوات من العطاء للكرة الطائرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من يتابع رياضة الكرة الطائرة يعرف جيدا من هو عبد الله عبد السلام، نجم اللعبة في النادي الأهلي، الذي أعلن اعتزاله الدولي مؤخرا، لما حققه من مسيرة حالفة من خلال تاريخه مع الفراعنة على مدار سنوات عديدة.

عبد الله عبد السلام نجم وقائد ومثال يحتذى به فى عالم الكرة الطائرة المصرية والعربية والأفريقية لما يتمتع به من موهبة وأخلاق.

يعد عبد الله عبد السلام، نجم الكرة الطائرة فى النادي الأهلي، من أبرز صانعى الألعاب على مدار سنوات طويلة لما حققه من إنجازات على الصعيد المحلى والدولى.

يمتلك عبد السلام مسيرة حافلة بالإنجازات مع الفراعنة قبل إعلان اللعب الدولى مؤخرا.

وأكد عبد السلام حصوله على لقب بطولة أفريقيا 6 مرات و2 ألعاب أفريقية وفضية ألعاب عربية، وذهبية البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن المشاركة فى أولمبياد بكين 2008.

وكشف عبد السلام لـ"الخليج 365" مؤخرا أن السبب وراء اتخاذ هذا القرار، التفرغ للعائلة وارتباطه بإجراء عملية فى حاجز الأنف تتسبب فى صعوبة التنفس.

يعد عبد الله عبد السلام أحد أفضل صانع ألعاب على مر العصور فى تاريخ الكرة الطائرة لما حققه من إنجازات قوية، سواء مع الأهلى أو على صعيد رحلة الاحتراف الخارجى أو منتخب مصر.

ونجح عبد السلام هذا الموسم فى التتويج مع الأهلى بلقب الدورى الممتاز، قبل أن يعلن عدم انضمامه للفراعنة فى الإعداد لبطولة بولندا الدولية.

عبد الله عبد السلام يمتلك روح القيادة والإدارة الحكيمة فى الملعب واللياقة فى حل أى أزمة تواجه اللاعبين.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات للاعب عبد الله عبد السلام فى الصور التالية: