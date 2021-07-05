شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يخطط لتجهيز محمود كهربا للعودة لتشكيل الأهلي الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لمنح محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر فرصة أكبر للمشاركة مع الأهلي في المباريات سواء بشكل أساسي أو بديل، لاسيما بعد الالتزام الذي لمسه من اللاعب طوال الفترة الماضية واحترام وجهة نظر الجهاز الفني وعدم افتعال الأزمات في صفوف الفريق الأحمر.

وأثنى موسيماني على التزام كهربا في الفترة الأخيرة بخلاف اجتهاده في التدريبات الجماعية، وهو ما دفعه لمنح كهربا الفرصة في مباراتي الترجي وبيراميدز، ونجح في تسجيل هدفا في مباراة بيراميدز بعد فترة طويلة من الغياب عن زيارة الشباك، كما أن المدير الفني عقد جلسة مع اللاعب بعد مباراة بيراميدز طالبه بضرورة التركيز ووعده بأن يحصل على فرصة أكبر في الفترة القادمة.