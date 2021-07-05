شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي أفريقيا.. كل ما تريد معرفته عن حكم مباراة الأهلى وكايزر تشيفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" حكم مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى يجمع الأهلى وكايزر تشيفز الجنوب أفريقى، والتى تقام بملعب محمد الخامس بالمغرب، والتى يديرها البوروندى ندابيها وينيمانا .