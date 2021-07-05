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نهائي أفريقيا.. كل ما تريد معرفته عن حكم مباراة الأهلى وكايزر تشيفز

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" حكم مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى يجمع الأهلى وكايزر تشيفز الجنوب أفريقى، والتى تقام بملعب محمد الخامس بالمغرب، والتى يديرها البوروندى ندابيها وينيمانا .

ونرصد فى السطور التالية أهم المعلومات عن حكم نهائى أفريقيا :

- ندابيها وينيمانا من مواليد عام 1985ويبلغ من العمر 36 عاما .

- حصل على الشارة الدولية عام 2013 وهو فى الثامنة والعشرين من عمره.

- يعمل محاسبا فى أحد البنوك .

-سبق وأدار عدة مباريات للفرق المصرية وهى الزمالك وبيراميدز .

- أدار مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية عام 2019 وانتهت بفوز الزمالك بهدف احرزه حميد أحداد .

- أدار مباراة بيراميدز والرجاء المغربى بنصف نهائى الكونفدرالية أيضا، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى بين الفريقين .

- نهائى أفريقيا هو المباراة الأولى التى سيتولى إدارتها للأهلى .

- أدار مباراتين لفريق كايزر تشيفز وخسر واحدة منها بثلاثية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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