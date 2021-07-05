شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي أفريقيا.. كل ما تريد معرفته عن حكم مباراة الأهلى وكايزر تشيفز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" حكم مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى يجمع الأهلى وكايزر تشيفز الجنوب أفريقى، والتى تقام بملعب محمد الخامس بالمغرب، والتى يديرها البوروندى ندابيها وينيمانا .
ونرصد فى السطور التالية أهم المعلومات عن حكم نهائى أفريقيا :
- ندابيها وينيمانا من مواليد عام 1985ويبلغ من العمر 36 عاما .
- حصل على الشارة الدولية عام 2013 وهو فى الثامنة والعشرين من عمره.
- يعمل محاسبا فى أحد البنوك .
-سبق وأدار عدة مباريات للفرق المصرية وهى الزمالك وبيراميدز .
- أدار مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية عام 2019 وانتهت بفوز الزمالك بهدف احرزه حميد أحداد .
- أدار مباراة بيراميدز والرجاء المغربى بنصف نهائى الكونفدرالية أيضا، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبى بين الفريقين .
- نهائى أفريقيا هو المباراة الأولى التى سيتولى إدارتها للأهلى .
- أدار مباراتين لفريق كايزر تشيفز وخسر واحدة منها بثلاثية.