فرج عامر يكشف.. مصير سامي.. ولماذا طلب من الأهلي 5 مليون جنيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أنه لا صحة لما تردد بشأن رحيل أحمد سامي عن تدريب سموحة عقب الخسارة برباعية دون رد أمام الأهلي في المباراة التي جمعتهما ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال عامر: "لا صحة لرحيل أحمد سامي، لقد حقق نجاحات وإنجازات كبيرة مع النادي".

وتابع: "عقب المباراة شعرت بالإحباط، طوال 39 دقيقة كان سموحة يُلاعب الأهلي مباراة مفتوحة

ولا تعرف من الأفضل بينهما".

وأضاف: "لاعبو سموحة مازالوا صغارًا، ولكن الفريق (بيعمل معجزات) كنّا نلعب أمام بطل أفريقيا وكنّا ندًا قويًا له".

وواصل: "بعد إعارة حسام حسن، سموحة لا يمتلك رأس حربة، ولم أستطع عدم الموافقة على إعارته إلى أهلي طرابلس".

وأتم: "الأهلي طلب التعاقد مع عمر عزب لاعب فريق السلة، طلبت الحصول على 5 ملايين جنيه والأهلي لم يرد، لكن مازالت المفاوضات جارية".