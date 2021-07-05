مدرب الأهلي يكشف حقيقة خلاف الشناوي وشريف.. ويتحدث عن لائحة كاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد سامي قمصان مدرب الأهلي، أن الفريق الأحمر قدم أداءً جيدًا أمام سموحة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري وانتهت لصالح كتيبة بيتسو موسيماني برباعية دون رد، نافيا ما أثير حول الخلاف الذي نشب بين محمد شريف ومحمد الشناوي ثنائي الفريق.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال قمصان: "قدمنا أداء جيد أمام سموحة في مباراة الأمس، وفعلنا أمام بيراميدز أيضًا لكن غاب التوفيق".

وأضاف: "كنّا نعلم مدى حزن الجماهير وعدم رضاهم عن نتيجة مباراة بيراميدز، وسادت حالة من التركيز لدى كل اللاعبين من أجل استكمال بطولة الدوري بشكل مميز.. في النهاية قطعنا خطوة مهمة نحو بطولة الدوري".

وعن مشاركة علي لطفي بدلا من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وإذا كان الأخير بدأ المباراة مصابا، قال مدرب الأهلي: "مشاركة لطفي جاءت بسبب نتيجة المباراة، وموسيماني تحدث مع اللاعبين قبل المباراة وأكد عليهم ضرورة حسم نتيجة المباريات بشكل مبكر من أجل منح الجهاز الفني أريحية لإشراك لاعبين في اللقاء".

وواصل: "الشناوي لم يكن مصابا قبل المباراة، لقد قدم شوطا رائعا، لكنه شعر بألم بسيط في الركبة لذلك فضل الخروج، ولم يحدث أن خضع اللاعب لأشعة، فقط قام بعمل علاج طبيعي".

وعما أثير بشأن خلاف بين الشناوي ومحمد شريف، قال: "لم يحدث على الإطلاق، إصابة الشناوي كانت في تدريباته مع ميشيل يانكون، فوجئنا بما قيل والروح بين اللاعبين واضحة أمام الجميع".

وعن غياب لاعبي الأهلي عن 4 مباريات بالدوري، أجاب قمصان: "لا نقف ضد مساندة المنتخبات الوطنية، مررنا بتلك الظروف من قبل، سبق وشارك لطفي في المباريات كأساسي أثناء إصابة الشناوي بكورونا، نثق في جميع اللاعبين، الجميع يقدر وينتظر الفرصة، أعتقد أن ذلك الأمر لن يكون عائقا أمامنا".

وبسؤاله عن لائحة كاف الاستثنائية بخوض أشواط إضافية في حال التعادل في الوقت الأصلي بنهائي أبطال أفريقيا، أجاب: "ما يشغلنا هو حسم البطولة، ونثق في قدرة لاعبينا على حسم المباراة في الوقت الأصلي".

جدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع كايزر تشيفز يوم 17 يوليو الجاري في المغرب بنهائي دوري أبطال أفريقيا.