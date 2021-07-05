الخليج 365 يكشف.. ملامح برنامج إعداد الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز بنهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه

استقر الجهاز الفني بالنادي الأهلي علي برنامج الإعداد لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته بالمغرب 17 يوليو الجاري.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة ليلاكورة: "الجهاز الفني استقر علي البرنامج الذي سيطبقه عقب مباراتي المقاولون والمقاصة".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب الخميس ثم مصر المقاصة الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري قبل الاستعداد للنهائي الأفريقي.

وأضاف المصدر: "سيخوض الفريق المران بإستاد التتش الأثنين المقبل ثم يتجه إلي مطار القاهرة للمغادرة علي متن طائرة خاصة إلي المغرب في بعثة يترأسها محمود الخطيب رئيس النادي".

وتابع: "هناك إتصالات مكثفة يجريها سيد عبدالحفيظ مدير الكرة مع مسئولي السفارة المصرية بهدف التنسيق للرحلة، وهناك بعض الأمور الخاصة بالإقامة وملاعب التدريب يتم تنسيقها مع الإتحاد الأفريقي لكرة القدم".

وشدد المصدر أن الفريق سوف يتدرب في المغرب يومي 14 و15 علي أحد الملاعب الفرعية ثم يكون المران الأخير يوم 16 يوليو بملعب مركب محمد الخامس الذي يستضيف مباراة النهائي الأفريقي.

واختتم المصدر: "حتي الأن سوف يصاحب البعثة عدد من أعضاء مجلس الإدارة علي نفقتهم الشخصية لدعم الفريق وهم خالد الدرندلي أمين الصندوق وخالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الجارحي ومحمد سراج أعضاء المجلس، بينما لم يحسم حتي الآن العامري فاروق نائب رئيس النادي موقفه من السفر".