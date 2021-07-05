شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستدرج الاتحاد السكندرى الليلة فى مواجهة مثيرة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج الإسماعيلي نظيره الاتحاد السكندرى في السابعة مساء اليوم الاثنين على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سموحة بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل زعيم الثغر مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الإسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.

وطالب إيهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلى لاعبيه بمواصلة قطار النتائج الجيدة بالفترة الأخيرة لاسيما أمام منافس قوى مثل زعيم الثغر حيث يتطلع الدراويش لإقتحام المربع الذهبى،ولعب الإسماعيلى خلال هذه الفترة 11 مباراة منها لقاء بكأس مصر، حيث فاز فى 8 وخسر 3 وسجل لاعبوه 21 هدفًا ومنى مرماه 11 هدفًا، وكلين شيت فى 3 لقاءات خلال 100 يوم تولى فيها إيهاب جلال مسئولية تدريب الدراويش.

في المقابل حذر حسام حسن، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، لاعبيه من صحوة فريق الإسماعيلى ، وأوضح العميد، للاعبيه أن مباراة الإسماعيلى قمة جماهيرية كبيرة تحظى باهتمام زائد من جماهير الاتحاد، لذلك أى نتيجة غير الفوز بها غير مقبول خاصة بعد التعادل المخيب أمام المحلة فى الجولة الماضية.

وطالب حسام حسن، من اللاعبين ضرورة استغلال أنصاف الفرص للتسجيل دون تعقيد المباراة، محذرا خط الدفاع من غياب التركيز أمام فريق ومدرب يهوى البناء المنظم والتدرج بالكرة والاستحواذ.