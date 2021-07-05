شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور حكماً لمواجهة الإسماعيلى والاتحاد السكندري.. وسلامة لدجلة والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام مباريات اليوم الاثنين الموافق 5 / 7 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراتين تجمع وادى دجلة ومصر المقاصة على استاد الأهلى والسلام والإسماعيلى مع الاتحاد السكندرى على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة.

الإسماعيلي والاتحاد

يديرها احمد الغندور (حكم ساحة) ويعاونه كل من احمد لطفي (مساعد أول) وأحمد عبد الغني (مساعد ثان) ومحمد مجدي (حكم رابع) ونادر قمر الدولة (حكم فيديو) وعمرو عايد (مساعد حكم فيديو).

ويحتل الإسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.

وادي دجلة ومصر المقاصة

يديرها محمد سلامة (حكم ساحة) وأحمد الفار (حكم مساعد) ومحمد فاروق (حكم رابع) وحلمي إبراهيم (مساعد أول) وخالد الغندور (حكم فيديو) ومحمد التابعي (مساعد حكم فيديو).

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثامن برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الاهلى.