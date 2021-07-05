شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يكشف "حيرة" الأهلى فى التعاقد مع حسام حسن ويؤكد استمرار سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، عن أن الأهلى يعيش فى حيرة بشأن التعاقد مع حسام حسن لاعب فريقه المعار لأهلى طرابلس الليبى، وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيس بوك: "الأهلي عين في الجنةً وعين في النار علي نجم سموحة الدولي حسام حسن المعار إلى ليبيا".

وأكد فرج عامر، استمرار أحمد سامى المدير الفنى لسموحة فى منصبه بعد الخسارة برباعية من الأهلى، قائلا: "عدم اختيار أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم للمنتخب الأولمبي أيضا كان عامل نفسي إضافي، المهم إننا مازلنا في المركز الرابع، وسوف نواصل جهدنا بكل قوة داعمين الكابتن أحمد سامي وجهازة الفني والإداري، وداعمين لنجوم سموحة وسوف نخرج من هذة الكبوة اقوي مما كنا، تحية خاصة لنجم المباراة عبد الكريم الوادي لاعب سموحةً والمغرب ،خسرنا مبارة الأهلي وكسبنا خالد الظهير الأيمن ناشئ سموحةً الذي لعب الشوط الثاني وحاز اعجاب الجميع ".



حسام حسن

وسجل رباعية الأهلى فى شباك سموحة كل من: حسين الشحات، على معلول، ومحمد شريف "هدفين".

ورفع الأهلى رصيده إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة، وصعد للمركز الثانى، فيما تجمّد رصيد سموحة عند 40 نقطة، وبقى فى المركز الرابع.

واستعاد الأهلى الانتصارات بعد التعادل فى الجولة الماضية أمام بيراميدز بهدفين لمثلهما، وهو التعادل الذى أغضب جمهور الأهلي؛ لأن الفريق السماوى تعادل فى اللحظات الأخيرة من خطأ لمحمد الشناوى، قبل أن ينتفض الأهلى أمام سموحة الليلة.