شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: موسيمانى أخطر أحمد عبد القادر فى مباراة سموحة بالعودة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، عن أن الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى أخطر أحمد عبد القادر لاعب المارد الأحمر المعار لسموحة بعودته للقلعة الحمراء، وكتب فرج عامر عبر فيس بوك:"بهدوء دفعنا ثمن غالي لخطأ الشناوي أمام بيراميدز في آخر دقيقة.. لاعبنا الأهلي بطريقة الكبار وبادلناة الهجوم فحدث ما حدث ولو احرزنا اي هدف قبل الدقيقة 40 لتغيرت نتيجة المباراةً، محمود الخطيب أشاد بأكثر من لاعب في سموحة، موسيماني وجه تحية إلى أحمد عبد القادر قبل المباراة وذهب لغرفة ملابس سموحة بعد المباراة وتبادل معة الحديث وأكد رغبتة في عودتة للأهلي في نهاية الموسم لاعجابة الشديد بطريقة لعبةً، بالرغم أن أحمد عبد القادر كان خارج الخدمة اثناء المباراةً، بسبب تجاهل الكابتن شوقي غريب لاختيارة للأولمبياد".



فرج عامر

أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى صفحة مباراة سموحة والتي جمعت الفريقين أمس الأحد، على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، على أن يبدأ الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل بالجولة التاسعة والعشرين من عمر الدوري.

ويرغب الجهاز الفني في تحضير لاعبيه فنيا وذهنيا للمباراة القادمة التي يسعى خلالها لتحقيق الفوز ومن بعدها مباراة المقاصة يوم الأحد قبل غلق ملف الدوري من أجل الاستعداد الجيد لمباراته ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي يسعى الفريق الأحمر للفوز بها والتتويج بالنجمة العاشرة في مسيرته القارية.