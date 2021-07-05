شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل فى قائمة الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري بدخول مارسيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال تعديلا على قائمة لاعبيه استعدادا لملاقاة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الأسبوع الـ28 بمسابقة الدوري المصري بضم حسين السيد مارسيلو الظهير الايسر للقائمة بعد تأكد جاهزيته للمباراة بعد التعافى من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للكاحل.

القائمة شهدت عودة عبد الرحمن مجدي، حيث ضمت كل من..

حارس مرمى.. محمد صبحي، محمد مجدي، محمد فوزي.

خط الدفاع.. عبد الله جمعة،، مروان الصحراوي، باهر المحمدى، محمد عمار، أحمد كاستيلو، حسين السيد.

خط الوسط..محمد عادل، عمر الوحش، محمد صادق، نادر رمضان، عماد حمدى، محمد حسن ،، محمود دونجا، أحمد مدبولي، محمد الشامي، بابل، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم.. شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، بنسون شيلونجو.

وحرص لاعبو الإسماعيلى وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبي على الاحتفال بانضمام زميلهم عبد الرحمن مجدي جناح الفريق الدولي لصفوف المنتخب الأولمبي الذي يستعد للمشاركة بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وقام اللاعبون بالتقاط الصور التذكارية وسط أجواء مميزة بين الجميع.

وقال أحمد حسام عضو الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن الاتحاد السكندري فريق قوي ويضم جهاز فنى محترم، مؤكدا على أن الدراويش لديه هدف أساسى هو حصد الانتصار والاقتراب أكثر نحو المربع الذهبى.

وأضاف فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى :”نحترم المنافس جيدا فهو يملك لاعبين مميزين إلا أننا حرصنا على دراسة أهم نقاط القوة والضعف لديه”.

وبسؤاله عن أكثر لاعب يمثل عنصر الخطورة لدى الفريق السكندري فقد أجاب مدرب الدراويش قائلا :”هناك أكثر من لاعب لكن الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال يتطلع دائما لفرض أسلوبه الفنى والخططي للحد من خطورة الفريق السكندري “.

وأتم حديثه :” المنافسه بين إيهاب جلال وحسام حسن دائما ما تكون مرتقبة بين ثنائي يعتبرهم خبراء الكرة الأفضل في مصر ونتمني أن يكون التوفيق حليفنا للاستمرار في إسعاد جماهيرنا “.