لماذا أصر موسيماني على تبديل محمد الشناوي ومشاركة علي لطفي أمام سموحة ؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تعددت الأسباب التي دفعت الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإخراج محمد الشناوي، حارس الفريق الأساسي، بين شوطي مباراة سموحة، ونزول علي لطفي بدلًا منه، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن فعاليات الأسبوع الـ28 من عمر الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ62.

وجاءت أهم أسباب خروج محمد الشناوي كالتالي:

1- رغبة موسيماني أن يحصل الحارس على قسط من الراحة، بعد مشاركته بشكل أساسي في المباريات طوال الفترة الماضية على مستوى الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

2- إصابة الشناوي في تدريبات الأهلي أمس، التي سبقت مباراة سموحة بعد تدخله في كرة مشتركة مع محمد شريف.

3- سعي الجهاز الفني للأهلي، إلى تجهيز علي لطفي، في ظل غياب الشناوي عن مباريات الفريق الأحمر، أثناء مشاركته مع المنتخب الأولمبي، في أولمبياد طوكيو.

4- تقدم الأهلي بثلاثية في الشوط الأول، مما منح الجهاز الفني الأريحية التامة لحصول علي لطفي على فرصة المشاركة في المباريات.

وتقدم الأهلي، على سموحة، بثلاثية نظيفة، على سموحة، في الشوط الأول من اللقاء، الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب استاد الإسكندرية.

وجاءت أهداف الأهلي الثلاثة عن طريق محمد شريف في الدقيقة 41 وحسين الشحات، في الدقيقة 42، والثالث عبر الدولي التونسي علي معلول في الدقيقة 45 من ضربة جزاء.

موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ62 برصيد 42 نقطة، بعدما خاص 20 مباراة فاز في 12 مباراة وتعادل في 6 مواجهات، وخسر مباراتين، أحرز مهاجموه 37 هدفًا، واستقبلت شباكه 16 هدفًا.