شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤهل محمود علاء طبيًا بعد إصابة مفصل الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود علاء، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لبرنامج تأهيل خاص خلال الفترة الحالية، بعدما تعرض اللاعب للإصابة في مفصل الركبة من الخلف، الأمر الذى دفع الجهاز الفني والطبى لتحديد برنامج تأهيل لعلاء يخضع له خلال الفترة الحالية، خاصة وإن الزمالك غير مرتبط بأى مواجهات رسمية طوال تلك الفترة بعدما تم تأجيل مواجهة غزل المحلة.

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت تأجيل مباراة الزمالك مع غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الممتاز، التي كان مقررا اقامتها اليوم، الإثنين لتقام في التاسعة مساء الثلاثاء 3 أغسطس المقبل في ستاد القاهرة.

ويعانى محمود علاء من إصابة فى مفصل الركبة من الخلف، ويتولى الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الإشراف على إصابة اللاعب حتى لا تتفاقم الإصابة، وقرر الدكتور ابتعاد محمود علاء عن المشاركة في التدريبات الجماعية لحين التأكد من شفاءه التام من الإصابة.

فى سياق أخر، أصبح فريق الزمالك مهدد بفقدان خدمات كلاً من محمود حمدى الونش وأحمد أبو الفتوح فى مواجهة غزل المحلة، التى تم تأجيلها، حيث ينضم الونش وأبو الفتوح لقائمة المنتخب الأولمبى الذى من المنتظر أن يشارك فى أولمبياد طوكيو حيث ستكون أول مواجهة للفراعنة أمام منتخب أسبانيا يوم 22 من الشهر الجارى، ثم مواجهة منتخب الأرجنتين يوم 25، ومواجهة أستراليا يوم 28.

وفى حالة تأهل المنتخب الأولمبى لربع النهائي ستقام مباراته يوم 31 يوليو الجارى، ثم إلى نصف النهائي يوم 3 أغسطس، الأمر الذى يؤدى لغيب الونش وأبو الفتوح عن الزمالك فى مواجهة غزل المحلة التى تقرر إقامتها يوم 3 أغسطس.