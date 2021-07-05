شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يستضيف المقاصة اليوم فى الظهور الأول لـ"عبد الجليل" بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه وادى دجلة نظيره مصر المقاصة في الخامسة عصر اليوم الاثنين على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة قوية للفريقين يدخلها غزلان دجلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على أسوان برباعية مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفريق الفيومى من الزمالك بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثامن برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الاهلى.

وحرص عبد الباقى جمال المدير الفني لوادى دجلة على تحفيز لاعبيه للفوز على مصر المقاصة بعدما زادت نتائج الفرق المتنافسة في القاع من موقف دجلة تعقيدا، حيث فاز الانتاج الحربي في الجولة الماضية وفاز البنك الأهلى أخر مباراتين كما نجح أسوان في خطف نقطة ثمينة من سيراميكا ، ونجح فريق وادي دجلة في كسر "نحس" النتائج السيئة التي تلازمه في الدوري منذ قرابة الثلاثة أشهر، عقب الفوز على فريق أسوان برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب زهرة الجنوب.

وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لمحمد عبد الجليل مديراً فنياً لمصر المقاصة عقب رحيل محمد عبد العظيم عظيمة عن منصبه حيث يسعى لإستعادة النتائج المتميزة للفريق الفيومى للتخلص من مراكز وسط الجدول.