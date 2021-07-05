موعد مباراة الجزائر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة الجزائر والسعودية مع القنوات الناقلة والمعلق في نهائي كأس العرب للشباب (تحت 20 سنة)، بالإضافة إلى تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين.

تُقام مباراة الجزائر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب، على ملعب الدفاع الجوي بمدينة القاهرة في مصر، وبدون حضور الجماهير، لظروف انتشار فيروس كورونا.

وكان من المقرر إقامة المباراة على ملعب القاهرة الدولي، ولكن قامت اللجنة المنظمة بنقلها بسبب الاصلاحات، كما تم تأخير موعد انطلاقة المواجهة لساعتين.

ويحين موعد مباراة الجزائر والسعودية، يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت الجزائر، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة الجزائر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب، على قناة أون تايم سبورتس، ولم يتم اختيار المعلق حتى الآن من قبل إدارة القناة المصرية.

وتأهل منتخب الجزائر الى ربع نهائي كأس العرب تحت 20 سنة، بعدما احتل وصافة المجموعة الأولى التي كانت تضم كل من، مصر، النيجر، وموريتانيا، برصيد 4 نقاط.

وعبر محاربو الصحراء إلى نصف النهائي من بوابة المنتخب المغربي بركلات الترجيح (4-3)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وصعد إلى النهائي على حساب تونس بنتيجة (2-0).

في المقابل، حجز منتخب السعودية مقعده في دور ربع النهائي من المركز الثاني بالمجموعة الرابعة التي كانت تضم تونس، اليمن، وأوزبكستان، بعدما جمع 6 نقاط.

وصعد المنتخب السعودي إلى نصف النهائي على حساب حامل اللقب “منتخب السنغال” بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، قبل أن يتأهل إلى النهائي على حساب مصر بنتيجة (3-2).

تاريخ مواجهات الجزائر والسعودية تحت 20 سنة

ألتقى منتخب الجزائر والسعودية تحت 20 سنة، في مناسبة واحدة فقط، وكانت في نفس البطولة بالنسخة الماضية، التي توج بها منتخب السنغال على حساب تونس بنتيجة (1-0).

وأقيمت مباراة الجزائر والسعودية ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات، ونجح منتخب الجزائر في تحقيق الفوز حينها بنتيجة (2-1)، حيث تقدم بالهدف الأول في الدقيقة (70) عن طريق مروان زروقي، وتعادلت السعودية في الدقيقة (74) عبر أيمن يحيى سالم، قبل أن يخطف شمس الدين بكوش هدف الانتصار لمحاربو الصحراء عند الدقيقة (81).