شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يترقب دخول الفئة الأولى فى الأهلى قبل تمديد التعاقد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب عمرو السولية لاعب وسط الأهلي دخول لاعبي الفئة الأولى خلال تجديد عقده الجديد مع القلعة الحمراء، لاسيما بعد المفاوضات التي قادها مسئولي الأهلي خلال الفترة الماضية، مع السولية لحسم ملف تجديد عقده والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، حيث ترغب الإدارة الحمراء في حسم الملف مبكرا دون الانتظار للموسم المقبل وتكرار ما حدث من قبل مع عدد من اللاعبين مثل عبد الله السعيد وأحمد فتحي.
وتتفاوض إدارة الأهلي مع عدد من اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء بخلاف عمرو السولية مثل علي معلول وجونيور أجايي وصلاح محسن، ومن المقرر أن يتم حسم الملف بعد الانتهاء من مباراة نهائي أفريقيا ضد كايزر تشيفز يوم 17 يوليو المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.
وقدم عمرو السولية موسم استثنائي مع الأهلى في الموسم الماضي قاد فيه المارد الأحمر للتتويج بثلاثية الدوري ودوري أبطال أفريقيا والكأس، بخلاف أنه سجل هدف التقدم لفريقه في نهائي أفريقيا ضد الزمالك.
ومنذ انضمام السولية إلى النادي الأهلي في موسم الانتقالات الشتوية عام 2016، قادمًا من نادي الشعب الإماراتي والذي لعب لفترة قصيرة، بعدما تألق لفترة طويلة مع الإسماعيلي من قبل ، حجز مركزًا أساسيًا في تشكيل الفريق الأحمر متفوقًا على الكثير من الأسماء وأصحاب الخبرات، ليصبح العنصر الأساسي الأول في وسط الملعب وإلى جانبه تضاف الأسماء الأخرى.