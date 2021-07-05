شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يترقب دخول الفئة الأولى فى الأهلى قبل تمديد التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عمرو السولية لاعب وسط الأهلي دخول لاعبي الفئة الأولى خلال تجديد عقده الجديد مع القلعة الحمراء، لاسيما بعد المفاوضات التي قادها مسئولي الأهلي خلال الفترة الماضية، مع السولية لحسم ملف تجديد عقده والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، حيث ترغب الإدارة الحمراء في حسم الملف مبكرا دون الانتظار للموسم المقبل وتكرار ما حدث من قبل مع عدد من اللاعبين مثل عبد الله السعيد وأحمد فتحي.

ويرغب عمرو السولية في أن ينضم إلى قائمة الفئة الأولى من حيث قيمة العقود داخل صفوف الأهلي باعتباره من اللاعبين الأساسيين ويشارك بصفة أساسية في كل المباريات بخلاف أنه من اللاعبين القدامى في صفوف الفريق الأحمر ويتواجد في قائمة اللاعبين الذي سيحملون شارة القيادة في الفريق الأحمر، لذا يمني النفس في أن يتم تقديره بشكل جيد من قبل الإدارة الحمراء.

وتتفاوض إدارة الأهلي مع عدد من اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء بخلاف عمرو السولية مثل علي معلول وجونيور أجايي وصلاح محسن، ومن المقرر أن يتم حسم الملف بعد الانتهاء من مباراة نهائي أفريقيا ضد كايزر تشيفز يوم 17 يوليو المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.