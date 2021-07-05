شكرا لقرائتكم خبر عن تيجانا: باتشيكو أفضل من موسيماني.. ومحمد الشناوي حارس مصر الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن جيمي باتشيكو، المدير الفنى السابق للفريق الأبيض، أفضل من موسيماني، مدرب الأهلي فنيا، ولكنه لم يحصل على الوقت الكافي لتحقيق البطولات مع الزمالك.

وقال تيجانا، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إن زمالك كارتيرون أقل فنيا من زمالك باتشيكو؛ لأن باتشيكو هو الأفضل.

وأضاف إسماعيل يوسف، أن إمام عاشور لاعب الأبيض يحتاج تعاملا خاصا ليكون أفضل لاعب فى مصر بمركزه.

وعن أفضل حارس فى مصر، قال: إن الشناوي حارس مصر الأول، لكن بالاشتراك مع محمد أبو جبل حارس الزمالك.