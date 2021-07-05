شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي: محمد الشناوي مش محتاج حد يدعمه.. والجميع يثق فيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد سامي قمصان، المدرب العام لفريق الأهلي، أن بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق، تحدث مع اللاعبين عن ضرورة تسجيل أكثر من هدف فى مرمى سموحة حال التقدم فى النتيجة، لذلك سجل لاعبو الأهلي رباعية فى مباراة اليوم.
وقال قمصان، فى تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة على قناة اون تايم سبورت، إن محمد الشناوي لا يحتاج أن يدعمه أحد، قائلا: "مش محتاج حد يدعمه" لأنه حارس كبير والجميع يثق فيه، ودائما يتحامل على نفسه وأصر على المشاركة أمام سموحة.
وحقق فريق الأهلي فوزا كاسحا على سموحة برباعية نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد الإسكندرية في الجولة الـ28 لبطولة الدوري المصري.
سجل رباعية الأهلي كل من: حسين الشحات ، علي معلول ، ومحمد شريف "هدفين".
ورفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة، وصعد للمركز الثاني، فيما تجمّد رصيد سموحة عند 40 نقطة، وبقي في المركز الرابع.