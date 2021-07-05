شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي: محمد الشناوي مش محتاج حد يدعمه.. والجميع يثق فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامي قمصان، المدرب العام لفريق الأهلي، أن بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق، تحدث مع اللاعبين عن ضرورة تسجيل أكثر من هدف فى مرمى سموحة حال التقدم فى النتيجة، لذلك سجل لاعبو الأهلي رباعية فى مباراة اليوم.

وقال قمصان، فى تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة على قناة اون تايم سبورت، إن محمد الشناوي لا يحتاج أن يدعمه أحد، قائلا: "مش محتاج حد يدعمه" لأنه حارس كبير والجميع يثق فيه، ودائما يتحامل على نفسه وأصر على المشاركة أمام سموحة.