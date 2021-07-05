مدرب سموحة: الأهلي يستحق الفوز..وما حدث في 4 دقائق قتل المباراة

الشارقة - اميمة ياسر - قال أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة بأن فريقه دخل مواجهة الأهلي التي أقيمت مساء الأحد ضمن دوري we المصري على ستاد الأسكندرية، بهدف تسجيل هدف مبكر لكن ارتكاب 3 أخطاء في 4 دقائق حسم المباراة لصالح المنافس.

واضاف "سامي" خلال تصريحاته بفضائية "أون تايم سبورتس"عقب الخسارة من الأهلي 4-0: "في بداية المباراة كانت متوازنة وكل فريق له فرصة، وهدفنا كان التسجيل مبكرًا ووصلنا لكن دون أن يكون هناك عمل كافي للتسجيل في مرمى فريق بحجم الأهلي".

وتابع: عندما يكون هناك خطأ أمام فريق بحجم الأهلي في خط الدفاع يكون الأمر صعب والأخطاء تكررت للأسف 3 مرات خلال 4 دقائق وهذا شيء لا يصح.

وواصل: حاولنا بين الشوطين التعامل مع الأمر بشكل ايجابي لكن بالتأكيد التعويض امام فريق سجل 3 أهداف في الشوط الأول أمر صعب.

واختتم "المدير الفني لنادي سموحة"حديثه قائلًا: لكني أشكر اللاعبين على الأداء وفي النهاية من الوارد الخسارة في مباراة أو اثنين ونحن في نهاية الدوري وربما تكون هذه هي المشكلة.