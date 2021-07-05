شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يزاحم جنش للعودة لحراسة عرين الفارس الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، زميله بالفريق محمود عبد الرحيم جنش من أجل العودة لحراسة عرين الفارس الأبيض خلال المرحلة المقبلة، ويبذل أبو جبل قصارى جهده في الوقت الحالي من أجل اقناع المدير الفني باتريس كارتيرون بمستواه حتى يحصل على فرصة المشاركة بشكل أساسى، خاصة وإن المدير الفني لديه مرونة في مركز حراسة المرمى بعدما استبعد محمد عواد من حساباته في الفترة الأخيرة وقرر الاعتماد على جنش بشكل اساسى.

ويربط أبو جبل مصير تجديده للزمالك بتحديد موقفه من المشاركة مع الفريق، حيث يرحب الحارس بتجديد تعاقده بعدما فاوضته الإدارة من أجل ذلك، إلا إنه يرغب في معرفة مصيره من المشاركة وكيف سيتم ترتيب الحراس مع بداية الموسم الجديد في ظل امتلاك الزمالك ثلاث حراس على أعلى مستوى وكل منهما يرغب في المشاركة.

ومن المنتظر أن تقوم إدارة الزمالك بالتفاوض مع الثنائي محمد أبو جبل وطارق حامد لاعب الفريق خلال فترة الراحة، لحسم الامر وانهاءه سريعا قبل انطلاق الموسم المقبل، وكذلك استغلال لفترة الراحة وعدم خوض الفريق مباريات حتي لا يتأثر تركيز اللاعبين بعملية المفاوضات في التجديد.