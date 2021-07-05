شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يزاحم جنش للعودة لحراسة عرين الفارس الأبيض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينافس محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، زميله بالفريق محمود عبد الرحيم جنش من أجل العودة لحراسة عرين الفارس الأبيض خلال المرحلة المقبلة، ويبذل أبو جبل قصارى جهده في الوقت الحالي من أجل اقناع المدير الفني باتريس كارتيرون بمستواه حتى يحصل على فرصة المشاركة بشكل أساسى، خاصة وإن المدير الفني لديه مرونة في مركز حراسة المرمى بعدما استبعد محمد عواد من حساباته في الفترة الأخيرة وقرر الاعتماد على جنش بشكل اساسى.
ويربط أبو جبل مصير تجديده للزمالك بتحديد موقفه من المشاركة مع الفريق، حيث يرحب الحارس بتجديد تعاقده بعدما فاوضته الإدارة من أجل ذلك، إلا إنه يرغب في معرفة مصيره من المشاركة وكيف سيتم ترتيب الحراس مع بداية الموسم الجديد في ظل امتلاك الزمالك ثلاث حراس على أعلى مستوى وكل منهما يرغب في المشاركة.
من ناحية أخرى بدأت إدارة نادي الزمالك في السير بجدية نحو حفظ حقوق النادي ضد التونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب الفريق والذي رفض العودة للانتظام في تدريبات الزمالك بداعي انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية يونيو الماضي.
وقامت إدارة الزمالك بتجهيز ملف كامل عن العقوبات التي تم توقيعها علي فرجاني ساسي مع نسخة من لائحة الفريق للاستشهاد بها في فترة انقطاعه عن التدريبات والتي امتدت من يوم 17 يونيو الماضي ، وذلك بعدما ابلغ محامي ساسي إدارة الزمالك بأنه لن يعود وتم انهاء التعاقد بنهاية يونيو الماضي.
وسيتم ارسال الملف لاتحاد الكرة لتوقيع الغرامات علي اللاعب وتوثيقها تمهيدا لارسالها للفيفا في حالة لجوء اللاعب للاتحاد الدولي وتقديم شكوى ضد الزمالك بشأن مستحقاته المتبقية من لموسم الحالي والبالغة ما يقرب من 450 الف يورو.