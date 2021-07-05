موعد مباراة اسبانيا وايطاليا في نصف نهائي يورو 2020.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة اسبانيا وايطاليا مع القنوات الناقلة والمعلق في نصف نهائي يورو 2020، بالإضافة إلى تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين.

تُقام مباراة اسبانيا وايطاليا في نصف نهائي بطولة يورو 2020، على ملعب ويمبلي بمدينة لندن في إنجلترا، وبحضور جماهيري كبير.

صعد منتخب اسبانيا إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على منتخب سويسرا بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي (1-1)، بينما تأهل منتخب ايطاليا بعد إقصاءه المصنف الأول عالميًا منتخب بلجيكا بنتيجة (2-1).

ويدخل منتخب اسبانيا المباراة بصفوف مكتملة حيث استعاد خدمات الظهير الأيسر خوسيه جايا بعدما تعافى من إصابة خفيفة حرمته من المشاركة في المباراة الماضية.

بينما سيفتقد منتخب ايطاليا خدمات الظهير الأيسر المتألق ليوناردو سبيانزولا الذي غادر معسكر المنتخب لإصابته بمزق في وتر إكيليس، وحاجته إلى جراحة، كما سيغيب أليساندرو فلورينزي بسبب الإصابة ايضًا.

ويحين موعد مباراة اسبانيا وايطاليا، يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة اسبانيا وايطاليا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، كما ينقل بشكل مجاني على TRT 1 HD التركية، وZDF HD الألمانية.

حكم مباراة اسبانيا وايطاليا

سيتولى الحكم الألماني الحاصل على الدكتوراة في القانون “فيليكس بريتش“، والذي بدأ التحكيم في الدوري الألماني عام 2004 وحصل على الشارة الدولية في عام 2007، إدارة مباراة اسبانيا وايطاليا في نصف نهائي بطولة يورو 2020.

وقد أدار بريتش أول مباراة دولية له في أكتوبر 2007، حيث تولى مسؤولية فوز رومانيا بنتيجة (2-0) على لوكسمبورج في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2008.

وتعد مواجهة برشلونة وتشيلسي في الذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2011، هي إنطلاقة فيليكس بريتش الحقيقية وانتهت بفوز البلوز على حامل اللقب حينها.

ولمع بريق بريتش في 2014 بعدما تولى إدارة المباراة النهائية للدوري الأوروبي “يورباليج” بين إشبيلية وبنفيكا، ووصل إلى القمة في عام 2017 عندما أدار نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ويوفنتوس.

أما عن البطولة الحالية “يورو 2020″، فقد أدار فيها الحكم البالغ من العمر 45 عامًا 4 مباريات، الأولى كانت بين هولندا وأوكرانيا ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، وأشهر فيها بطاقة صفراء واحدة، ولم يحتسب أي ضربة جزاء.

والثانية كانت بين منتخب بلجيكا وفنلندا لحساب الجولة الثالثة في دور المجموعات، ولم يشهر فيها أي بطاقة ملونة، كما لم يحتسب أي ضربة جزاء، والثالثة بين بلجيكا والبرتغال في ثمن النهائي واستعمل فيها البطاقة الصفراء 5 مرات، والأخيرة بين انجلترا واوكرانيا ولم يستخدم فيها أي بطاقة.

الجدير بالذكر أن بريتش إدارة مباراة سابقة جمعت اسبانيا وايطاليا في تصفيات كأس العالم 2018، وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، واستخدم فيها البطاقة الصفراء 3 مرات، واحتسب ضربة جزاء لصالح الآزوري أتى منها هدف التعديل.

تاريخ مواجهات اسبانيا وايطاليا

شهد دفتر المواجهات المباشرة بين اسبانيا وايطاليا 6 مباريات في بطولة كأس أمم أوروبا -اليورو-، وجمعتهما 11 مواجهة في مسابقات دولية رسمية أخرى، بالإضافة إلى 13 مباراة ودية.

والبداية مع مواجهات بطولة اليورو، حيث ألتقى المنتخبان لأول مرة في نسخة 1980، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي (0-0)، وفي ثاني المواجهات بنسخة 1988 تمكن منتخب ايطاليا من تحقيق الانتصار على اسبانيا بهدفٍ دون رد سجله “جانلوكا فيالي”.

وتواجه المنتخبان لثالث مرة في ربع نهائي يورو 2008، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي (0-0)، قبل أن يتمكن منتخب اسبانيا من حسم تأهله بركلات الترجيح.

وفي النسخة الموالية “2012”، اصطدم منتخب ايطاليا بنظيره الاسباني مرتين، الأولى كانت في الجولة الأولى بدور المجموعات، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1)، والثانية كانت في النهائي وفاز اللاروخا برباعية نظيفة.

وثأر منتخب ايطاليا لنفسه من أمام اسبانيا في يورو 2016، حيث أرسله خارج البطولة بعدما فاز عليه بهدفين نظيفين في دور الـ16.

أما عن المواجهات الدولية الرسمية الأخرى، فقد فاز منتخب ايطاليا 4 مرات، مقابل 3 لمنتخب اسبانيا، وسيطر التعادل على 3 مباريات، ووديًا تساوى المنتخبان بـ4 انتصارات لكل منهما، وتعادلا 3 مرات.