شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فوزي: الشناوي والونش وحجازي "إضافة كبيرة" للمنتخب الأوليمبى في طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد فوزي، حارس مرمى الأهلي سابقا، إن قرار شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، بضم الثلاثى الكبار محمد الشناوي ومحمود الونش وأحمد حجازى لبعثة الفريق التي ستشارك في أولمبياد طوكيو، هو قرار سليم، لأنهم خبرات ستساعد الفريق الوطنى كثيرا.

وأكد "فوزي"، خلال تصريحاته في الاستديو التحليلي لـ"تليفزيون الخليج 365" الذى يقدمه عمر الأيوبى، أن ضم الشناوي شيء مهم جدا، بعد غياب محمد صلاح ومصطفى محمد بسبب رفض ناديي ليفربول الإنجليزى وجالاتا سراى التركى تركهما، فإن ضم الثلاثى الشناوى والونش وحجازى بات قرارا ضروريا لتدعيم قوة الفريق الوطنى.

وقال حارس مرمى الأهلى الأسبق، إن موقف موسيماني، المدير الفني للأحمر، بدعم محمد الشناوى بعد خطئه خلال مباراة بيراميدز وتسببه في التعادل، قرار جيد جدا؛ لأن الشناوى حارس مرمى كبير، وهو الأفضل في مصر وأفريقيا والخطأ وارد ولا يقلل من كونه حارس مرمى عملاقا.