شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: ترشيحي للانضمام للزمالك شرف كبير.. والقرار في يد سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال حسام حسن، مهاجم سموحة والمعار إلى أهلى طرابلس الليبى، إن ترشيحه للانضمام للزمالك شرف كبير له، ولكن القرار فى يد مسئولى سموحة.

وأضاف اللاعب، فى تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت، أنها ليست المرة الأولى التى يتم ترشيحه فيها للانتقال للزمالك، بل سبق أن تم ترشيحه أكثر من مرة، وهذا ما يحمّله مسئولية كبيرة للتركيز بدرجة أكبر فى المباريات، وتسجيل أهداف.

وأشار حسام حسن إلى أنه حال تقدم الزمالك بعرض رسمى لضمه، فالقرار سيكون بيد إدارة سموحة، خاصة أن عقده مع أهلى طرابلس الليبى ينتهى 30 يوليو الجارى.

وأصبح حسام حسن، مهاجم سموحة، المعار لأهلى طرابلس الليبى، المرشح الأول لتدعيم مركز رأس الحربة فى نادى الزمالك، وذلك من بين المرشحين المحليين، حيث ستقوم إدارة الزمالك بدعم خط هجوم الفريق بثنائى، أحدهما محلى وآخر أجنبى، وذلك لتعزيز القوام الأساسى للفريق فى الموسم الجديد، حيث يرغب مسئولو الأبيض فى تعزيز خط الهجوم بالموسم المقبل، بضم مهاجم يعوض رحيل مصطفى محمد، لاعب الزمالك المعار لجالاتا سراى التركى، الذى تمت إعارته فى شهر يناير الماضى، لمدة موسم ونصف.

وقامت إدارة الزمالك وقتها بضم الثنائى التونسى سيف الجزيرى ومروان حمدى لدعم خط الهجوم، إلا أن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، طلب وضع مركز رأس الحربة ضمن الأولويات للتدعيم فى الموسم الجديد وتبحث إدارة الزمالك فى الوقت الحالى، التحرك لحسم صفقة المهاجم الجديد خلال الفترة المقبلة.