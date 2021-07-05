شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5 / 7 / 2021 بالدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 5 / 7 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراتين تجمع وادى دجلة ومصر المقاصة على استاد الأهلى والسلام والإسماعيلى مع الاتحاد السكندرى على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة.

موعد مباراة وادى دجلة ومصر المقاصة

تقام مباراة وادى دجلة ومصر المقاصة في تمام الخامسة عصر اليوم الاثنين على استاد الأهلى والسلام في مواجهة قوية للفريقين يدخلها غزلان دجلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على أسوان برباعية مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفريق الفيومى من الزمالك بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثامن برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الاهلى.

موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندرى

تقام مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندري في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين على استاد الإسماعيلية في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سموحة بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل زعيم الثغر مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الإسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الاثنين من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.