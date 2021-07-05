بعد تصريحات "مرتضى منصور"وزير الشباب والرياضة : مفيش دخول لمرتضى منصور

الشارقة - اميمة ياسر - علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على إعلان المستشار مرتضى منصور عن تواجده في مقر نادي الزمالك يومي الخميس والجمعة المقبلين، بصفته الرئيس الشرعي للنادي الأبيض.

وقال "صبحي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": مرتضى منصور له بعض المتعلقات في نادي الزمالك، وله الحق في الحصول عليها لكنه لن يدخل النادي.

وأضاف: مفيش دخول لمرتضى منصور داخل مكتبه بنادي الزمالك لكنه هيبعت حد ياخد باقي متعلقاته، والأمور مستتبة ومستقرة، واللجنة الحالية برئاسة الكابتن حسين لبيب مستمرة في عملها وفق خارطة الطريق.

وأشار الي أنه من المنتظر دعوة الجمعية العمومية لانتخابات نادي الزمالك أول أغسطس المقبل.

وأكد "وزير الرياضة" أنه لا يوجد جديد حتى الآن في تحقيقات النيابة العامة بشأن مجلس مرتضى منصور.