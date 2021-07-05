طواف فرنسا: الأسترالي أوكونور بطل المرحلة التاسعة

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تيني (فرنسا): أحرز الأسترالي بن أوكونور الأحد المركز الأول في المرحلة التاسعة من النسخة الـ108 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، فيما عزّز صاحب القميص الأصفر السلوفيني تاداي بوغاتشار، حامل اللقب، صدارته في الترتيب العام.

وقطع أوكونور مسافة المرحلة (144,9 كلم) التي ربطت بين تيني وكلوز بزمن أربع ساعات و26 دقيقة و43 ثانية بمعدل سرعة وسطي 32,7 كلم/ساعة، وتقدم على الإيطاليين ماتيا كاتانيو بفارق 5:07 دقائق، وسوني كولبريلي (بفارق 5:34 د).

وحقق أوكونور (25 عاما) قفزة كبيرة في الترتيب العام وانتزع المركز الثاني في الترتيب العام بفارق دقيقتين وثانية واحدة خلف بوغاتشار الذي حل سادسا بفارق 6:02 دقائق خلف بطل المرحلة.

وكان أوكونور الذي يشارك في طواف فرنسا للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، في المركز الرابع عشر قبل انطلاق مرحلة اليوم بفارق ثماني دقائق و13 ثانية خلف بوغاتشار.

وانسحب الهولندي ماتيو فان در بول الذي ارتدى القميص الأصفر لستة مراحل متتالية (من الثانية إلى السادسة) والسلوفيني الآخر روغليتش، وصيف بطل العام الماضي، قبل مرحلة اليوم بهدف الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة التاسعة:

1- الأسترالي بن أوكونور 4:26.43 ساعات

2- الإيطالي ماتيا كاتانيو بفارق 5:07 دقائق

3- الإيطالي سوني كولبريلي بفارق 5:34 د

4- الفرنسي غيوم مارتان بفارق 5:36 د

5- الفرنسي فرانك بونامور بفارق 6:02 د

ترتيب الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- السلوفيني تاداي بوغاتشار 34:11.10 ساعة

2- الأسترالي بن أوكونور بفارق 2:01 د

3- الكولومبي ريغوبرتو أوران بفارق 5:18 د

4- الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 5:32 د

5- الإكوادوري ريشارد كاراباس بفارق 5:33 د