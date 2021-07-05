شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مهدد بفقدان الونش وأبو الفتوح فى مواجهة غزل المحلة بعد التأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح فريق الزمالك مهددا بفقدان خدمات كل من: محمود حمدى الونش وأحمد أبو الفتوح فى مواجهة غزل المحلة، التى تم تأجيلها لتقام يوم 3 أغسطس المقبل على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وينضم الونش وأبو الفتوح لقائمة المنتخب الأولمبى الذى من المنتظر أن يشارك فى أولمبياد طوكيو، حيث ستكون أول مواجهة للفراعنة أمام منتخب إسبانيا يوم 22 من الشهر الجارى، ثم مواجهة منتخب الأرجنتين يوم 25، ومواجهة أستراليا يوم 28.

وفى حالة تأهل المنتخب الأولمبى لربع النهائي ستقام مباراته يوم 31 يوليو الجارى، ثم إلى نصف النهائي يوم 3 أغسطس، الأمر الذى يؤدى إلى غياب الونش وأبو الفتوح عن الزمالك فى مواجهة غزل المحلة التى تقرر إقامتها يوم 3 أغسطس.

أما فى حالة تعثر المنتخب الأولمبى وعدم التمكن من عبور الدور الأول من البطولة، سيكون أمام ثنائى الزمالك فرصة للمشاركة مع الفريق فى مواجهة المحلة، خاصة أن آخر مباراة فى الدور الأول ستكون أمام أستراليا يوم 28 من الشهر الجارى، لتعود بعدها بعثة الفراعنة إلى القاهرة.

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت تأجيل مباراة الزمالك مع غزل المحلة التي كان مقررا إقامتها اليوم الاثنين لتقام فى التاسعة مساء الثلاثاء 3 أغسطس المقبل باستاد القاهرة.