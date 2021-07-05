شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فوزي لـ"تليفزيون الخليج 365": انتقال رمضان صبحي للزمالك صفقة "رابحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد فوزي، حارس مرمى الأهلي سابقا، أن رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، يحتاج الانتقال لنادٍ جماهيري يساعده في استعادة روحه وقوته وحماسه الذى فقده منذ الرحيل عن القلعة الحمراء.

وكشف "فوزي"، خلال تصريحاته في الاستديو التحليلي لـ"تليفزيون الخليج 365" الذى يقدمه عمر الأيوبى، عن نصيحته إلى رمضان صبحى، بعد ما تردد من الأنباء عن وجود مفاوضات بانتقاله لنادى الزمالك، بأن اللاعبين الذين تربوا في جدران أندية جماهيرية مثل الاهلى والزمالك والاسماعيلى والاتحاد والمصرى يعانون كثيرا عندما يتركون أنديتهم ويذهبون لأندية ليست جماهيرية، ولعل ذلك سر انخفاض مستوى رمضان صبحي منذ انتقاله لبيراميدز، وهو ما يجعله يوافق على انتقال صبحى للزمالك.

وقال نجم الأهلي الأسبق، إن رمضان صبحي يحتاج الانتقال للزمالك والذى سيحقق له وجود جماهير عريضة تدعمه وتحفزه للإجادة، وفى نفس الوقت الزمالك سيستفيد كثيرا من إمكانيات رمضان صبحي كلاعب موهوب مفيد جدا للفريق، ويحقق الفارق الفني في الملعب.