شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي يدعم أحمد نادر السيد: محاولات اغتياله معنويا "جريمة أخلاقية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم شريف إكرامى، حارس مرمى نادى بيراميدز، أحمد نادر السيد، حارس منتخب الشباب ونادى الزمالك، بعد الانتقادات التي تعرض لها من قِبَل الجمهور على السوشيال ميديا بعد خروج المنتخب من نصف نهائي كأس العرب للشباب أمام السعودية 3 /2.

وكتب شريف إكرامى عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر": "أحمد نادر السيد حارس مرمى واعد يمثل منتخبنا الوطنى للشباب فتبدأ محاولات الهدم والتحطيم لموهبة بعد أول إخفاق دولى لمجرد ارتباط اسمه بالحارس الكبير نادر السيد".

وأضاف إكرامى: "أتفهم هجوم الأجندات والألوان على حراس كبار فهم فى النهاية ناضجين وقادرين على استيعاب الوجه القبيح لمجال كرة القدم، لكن أن يصل الأمر لمحاولات اغتيال معنوى لشاب لم يبلغ الـ18 عاما يمثل مصر، فهذه جريمة أخلاقية، ليست فى حاجة لإسقاط الضوء على نماذج كشمايكل، زيدان، كلويڤرت، مالدينى، سيميونى وأبنائهم أو لشرح أن الأخطاء شيء طبيعى، وخصوصا لو كانت لشاب يبدأ فى اكتساب خبراته، فكلاهما حقائق يراها العالم الآن".

وتابع حارس بيراميدز: "هؤلاء الشباب هم مستقبل الكرة المصرية، وما أرجوه فقط هو شيء من العقل قبل التسرع فى هدم مواهب شابة لأسباب سطحية، وشيء من الإنسانية لتهيئة مناخ هادئ لإخراج لاعبين أصحاب شخصيات متزنة وأسوياء نفسيا، والأهم تغيير أسلوب وفكر لم نُجنِ منهما غير السطحية والتعصب والكراهية".