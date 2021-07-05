شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فوزي لـ"تليفزيون الخليج 365": الثأر وراء رباعية الأهلي وتفوقه على سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أحمد فوزي، حارس مرمى الأهلي السابق، بالأداء الذي قدمه لاعبو القلعة الحمراء أمام سموحة مساء الأحد، والفوز برباعية نظيفة في الجولة 28 للدوري، مؤكدا أن الأهلي تفوق من البداية للنهاية، وسيطر تماما على زمام المباراة.

وقال "فوزي" خلال تصريحاته في الاستديو التحليلي لـ"تليفزيون الخليج 365" الذى يقدمه عمر الأيوبى، إن الأهلي قدم مستوى رائعا، وكان هناك حماس وحوافز كبيرة للاعبي الفريق الأحمر لمصالحة جماهيرهم الحزينة، بعد التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل منهما، فضلا عن الرغبة في الثأر من الخسارة في الدور الأول أمام سموحة.

وأضاف نجم الأهلي الأسبق، أن حسين الشحات كان أهم الأوراق الرابحة مع محمد شريف وأفشة، وظهروا جميعا في أفضل حالاتهم من فريق سموحة، الذى كان خارج الفورمة تماما، وجاءت نتيجة الشوط الأول بتقدم الاهلي بثلاثية نظيفة لتقضى على أى آمال في تحقيق نتيجة إيجابية.

حقق فريق الأهلي فوزا كاسحا على سموحة برباعية نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الأحد، باستاد الإسكندرية في الجولة الـ28 لبطولة الدوري المصري.

سجل رباعية الأهلي كل من: حسين الشحات ، علي معلول ، ومحمد شريف "هدفين".

ورفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة، وصعد للمركز الثاني، فيما تجمّد رصيد سموحة عند 40 نقطة، وبقي في المركز الرابع.