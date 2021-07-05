شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يواصل التألق ويسجل للمباراة الثالثة على التوالي مع الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل حسين الشحات لاعب النادى الأهلى، توهجه مع المارد الأحمر للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما قاد الأهلى لفوز كبير على سموحة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية في إطار الجولة الـ28 لبطولة الدوري المصري.

أحرز حسين الشحات الهدف الثانى للأهلى بعدما استغل عرضية رائعة من على معلول ليسكنها شباك الهانى سليمان، ثم بعدها بدقيقة واحدة يتسبب في ركلة جزاء للأهلى يسجلها على معلول بامتياز، وكان الحكم ألغى هدفا للشحات بداعى التسلل.

وتعرض حسين الشحات للعديد من الانتقادات في الفترة الأخيرة بعد هبوط مستواه مع الأهلى، إلا أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى استطاع إعادة الثقة للشحات وهو ما ظهر في الفترة الأخيرة.

ونجح حسين الشحات في تسجيل هدف الأهلى الثالث في مباراة المارد الأحمر أمام الترجى في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد مجدى قفشة لينفرد بمعز بن شريفية ويضعها من فوقه بعد نزوله كبديل.

كما واصل التسجيل في مباراة بيراميدز بعدما شارك بديلا في الشوط الثانى، ليعيد الأهلى للمباراة بعدما سجل هدف التعادل للأهلى بعدما تقدم بيراميدز بالهدف الأول عن طريق إبراهيم عادل، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2.