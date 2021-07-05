شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. مقارنة بين على معلول ومدافع كايزر تشيفز قبل نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مقارنة بين التونسى على معلول مدافع الأهلي، وريفي فروسلر مدافع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والتى تجمع الفريقين يوم 17 يوليو على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

ونشرت صفحة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية التابعة للكاف على حسابها على موقع "تويتر" على المقارنة بين معلول وريفي فروسلر قائلة: "المقارنة مستوى مُذهل قدمه اللاعبان قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين كايزر تشيفز والأهلي".

ويستعد الأهلي لمباراته القادمة ضد المقاولون العرب يوم الخميس المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق فريق الأهلي فوزا كاسحا على سموحة برباعية نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد الإسكندرية في الجولة الـ28 لبطولة الدوري المصري.

سجل رباعية الأهلي كل من: حسين الشحات، على معلول، ومحمد شريف "هدفين".

ورفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة، وصعد للمركز الثاني، فيما تجمّد رصيد سموحة عند 40 نقطة، وبقي في المركز الرابع.