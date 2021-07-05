شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم "نسر" مباراة الأهلي وسموحة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى الأهلى، اختيار ياسر إبراهيم مدافع الفريق "نسر" مباراة المارد الأحمر أمام فريق سموحة، والتى انتهت برباعية نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد الإسكندرية فى الجولة الـ28 لبطولة الدورى المصري.

وكشف الحساب الرسمى للنادى الأهلى عبر "تويتر"، عن اختيار ياسر إبراهيم كأفضل لاعب فى مباراة سموحة قائلا: "نسر مباراة اليوم هو لاعبنا ياسر إبراهيم … استمر".

سجل رباعية الأهلى كل من: حسين الشحات، على معلول، ومحمد شريف "هدفين".

ورفع الأهلى رصيده إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة، وصعد للمركز الثانى، فيما تجمّد رصيد سموحة عند 40 نقطة، وبقى فى المركز الرابع.

واستعاد الأهلى الانتصارات بعد التعادل فى الجولة الماضية أمام بيراميدز بهدفين لمثلهما، وهو التعادل الذى أغضب جمهور الأهلي؛ لأن الفريق السماوى تعادل فى اللحظات الأخيرة من خطأ لمحمد الشناوى، قبل أن ينتفض الأهلى أمام سموحة الليلة.