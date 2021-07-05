شكرا لقرائتكم خبر عن عبد ربه: الاسماعيلي الضلع الثالث فى الكرة المصرية مهما ظهرت أندية وصرفت فلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد حسنى عبد ربه، نجم الإسماعيلي السابق، أن الدراويش يسير على الطريق الصحيح بتواجد إيهاب جلال كمدير فني للفريق، لكن الأهم أن لا يتدخل أحد فى اختصاص الآخر.

وأضاف عبد ربه، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إن الإسماعيلي ناد كبير وله اسمه وتاريخه، وقال: مهما ظهرت أندية جديدة ومهما صرفت فلوس سيظل الإسماعيلي هو الضلع الثالث فى الكرة المصرية بعد القطبين الأهلي والزمالك.

وقال قيصر الدراويش، إن النادي الأهلي قدم بطولة كبيرة فى دورى الأبطال، وهو الأقرب للتتويج ونتمنى تتويجه بالنجمة العاشرة فى أفريقيا.

وعن محمد الشناوي، حارس مرمى الاهلي، قال عبد ربه: "الشناوى أفضل حارس فى مصر، والهجوم عليه يرجع إلى حب الناس له".