شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة مدير الكرة بالإنتاج الحربى: والدى دخل فى غيبوبة تامة منذ يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شهد خالد مهدى، ابنة مدير الكرة بفريق الانتاج الحربى أن والدها يعانى من مرض وأزمات صحية منذ 12 عاما، بخلاف استئصاله الطحال قبل 25 عاما .

وقالت شهد فى تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة الذى يذاع على قناة اون تايم سبورت ان والدها دخل فى غيبوبة كبد تامة منذ يومين ، ويحتاج إلى السفر للخارج لتلقى العلاج ، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التى يعانى فيها من الدخول فى غيبوبة .

وناشدت شهد ابنة خالد مهدى المسئولين للتدخل لإنقاذ والدها ومحاولة إنهاء إجراءت السفر لتلقى العلاج بالخارج .

وتعرض خالد مهدى، مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى، لأزمة صحية شديدة مجدداً أدت لدخوله فى غيبوبة وفقدان الوعى، وتم نقله إلى المستشفى بمدينة نصر لتلقى العلاج داخل العناية المركزة حتى استقرار حالته الصحية، لاسيما أنها المرة الثانية التى يتعرض فيها للغيبوبة التى داهمته فى مايو الماضى، قبل أن يستفيق من الغيبوبة بالأمس إلا أنه تعرض للأزمة مجدداً صباح اليوم.