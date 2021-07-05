شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: الهزيمة من بطل أفريقيا "واردة".. وسامى مدرب رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، على هزيمة فريقه أمام الأهلى خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، باستاد الإسكندرية فى الجولة الـ28 لبطولة الدورى المصري.

وقال فرج عامر، عبر حسابه الرسمى على "فيس بوك": "هارد لك سموحة، افتقدنا وجود حسام حسن، ولكن لم يكن من الممكن رفض إعارته، حدث انهيار فى الدفاع فى الدقيقة الأربعين، لمدة دقيقتين، وارد هزيمتنا من الأهلى، وهو بطل أفريقيا، فرق كبير جدا جدا فى الإمكانيات، ولا ننسى أننا فزنا فى الدور الاول، والكابتن احمد سامى مدير فنى رائع وله رصيد كبير من النجاحات، ولم يكن لاعبونا فى أحسن حال".



فرج عامر

سجل رباعية الأهلي كل من: حسين الشحات، علي معلول ، ومحمد شريف "هدفين".

ورفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة جمعها من 21 مباراة، ويصعد للمركز الثاني، فيما تجمّد رصيد سموحة عند 40 نقطة، ويبقي في المركز الرابع.

واستعاد الأهلي الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام بيراميدز بهدفين لمثلهما وهو التعادل الذي أغضب جمهور الأهلي؛ لأن الفريق السماوي تعادل في اللحظات الأخيرة من خطأ لمحمد الشناوي، قبل أن ينتفض الأهلي أمام سموحة الليلة.