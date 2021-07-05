شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلي لمباراته القادمة ضد المقاولون العرب يوم الخميس المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق فريق الأهلي فوزا كاسحا على سموحة برباعية نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد الإسكندرية في الجولة الـ28 لبطولة الدوري المصري.

سجل رباعية الأهلي، حسين الشحات، على معلول، ومحمد شريف "هدفين".

ورفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة جمعهم من 21 مباراة، ويصعد للمركز الثاني فيما تجمّد رصيد سموحة عند 40 نقطة، ويبقي في المركز الرابع.

وكشف بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن استبدال الشناوي جاء من أجل الحفاظ عليه بعد تعرضه للإصابة في المران الأخير قبل مباراة سموحة، مؤكدًا أنه لاعب مهم جدا بالنسبة إلينا، ومن ثم فضلنا استبداله بعد الاطمئنان على النتيجة.

وقال إنه فضل الدفع بعدد من العناصر وإراحة الآخرين في إطار سياسة تجهيز الجميع للمرحلة المقبلة، مشددا على أن الأهلي لا يعاني في الجبهة اليمنى، والدفع بأكرم توفيق جاء في ظل إصابة محمد هاني، مشددًا على أن أكرم توفيق ظهر بشكل جيد وأبلى بلاءً حسنًا.

وأوضح أن هذه الفترة تحتاج إلى تحميس اللاعبين وتجهيزهم بشكل نفسي من أجل هذه المرحلة التي تشهد الاستعداد لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي يرغب جميع اللاعبين في الوجود به لتمثيل الفريق في هذا الحدث الكبير، مؤكدا أن الفترة التي ستعقب نهائي دوري أبطال إفريقيا ستكون الأصعب في ظل غياب لاعبي الفريق الذين سيوجدون مع المنتخب الأوليمبي، مشيرًا إلى أن غياب 5 لاعبين في هذا التوقيت من المنافسة على لقب الدوري الممتاز أمر صعب للغاية.