شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الأهلي بعد مباراة سموحة.. الشحات ثاني الهدافين ومعلول يتخطى الجوكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج الأهلي بأكثر من رقم مميز بعد انتهاء مباراته ضد سموحة والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، على المستوى التهديفي للاعبيه.

وأبرز 3 أرقام تحققت من مباراة الأهلي سموحة:

- حسين الشحات يصبح ثاني أكثر من سجل أهدافا في الدوري هذا الموسم مع الأهلي "6" خلف محمد شريف صاحب الـ "10" أهداف

- علي معلول يرفع رصيده من الأهداف في الدوري مع الأهلي إلى "17" خلال "95" مباراة تخطى عدد الأهداف التي سجلها أحمد فتحي مع الأهلي في الدوري "16" خلال "224" مباراة

- الأهلي ثاني أكثر فريق اصطدمت تسديداته بالعارضة في الدوري المصري هذا الموسم ١٠" خلف الإسماعيلي "١١"

وحقق فريق الأهلي فوزاً كاسحاً على سموحة برباعية نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد الأسكندرية في الجولة الـ28 لبطولة الدوري المصري.

سجل رباعية الأهلي ، حسين الشحات ، على معلول ، ومحمد شريف "هدفين".

ورفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة جمعهم من 21 مباراة ، ويصعد للمركز الثاني فيما تجمّد رصيد سموحة عند 40 نقطة ويبقي في المركز الرابع.

و كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن استبدال الشناوي جاء من أجل الحفاظ عليه بعد تعرضه للإصابة في المران الأخير قبل مباراة سموحة، مؤكدًا أنه لاعب مهم جدا بالنسبة إلينا، ومن ثم فضلنا استبداله بعد الاطمئنان على النتيجة.

وقال إنه فضل الدفع بعدد من العناصر وإراحة الآخرين في إطار سياسة تجهيز الجميع للمرحلة المقبلة، مشددا على أن الأهلي لا يعاني في الجبهة اليمنى، والدفع بأكرم توفيق جاء في ظل إصابة محمد هاني، مشددًا على أن أكرم توفيق ظهر بشكل جيد وأبلى بلاءً حسنًا.

وأوضح أن هذه الفترة تحتاج إلى تحميس اللاعبين وتجهيزهم بشكل نفسي من أجل هذه المرحلة التي تشهد الاستعداد لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي يرغب جميع اللاعبين في الوجود به لتمثيل الفريق في هذا الحدث الكبير، موضحا أن الفترة التي ستعقب نهائي دوري أبطال إفريقيا ستكون الأصعب في ظل غياب لاعبي الفريق الذين سيوجدون مع المنتخب الأوليمبي، مشيرًا إلى أن غياب ٥ لاعبين في هذا التوقيت من المنافسة على لقب الدوري الممتاز أمر صعب للغاية.