شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن متغزلا في زوجته بعيد ميلادها: ربنا يخليكي لينا ويحفظك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم مروان محسن، لاعب النادي الأهلي، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته مادا داغر، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، وكتب رسالة غزل لها قائلاً: "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي كل سنة وأنتي أجمل حاجة في حياتي ربنا يخليكي لينا ويحفظك".

واقتنص الأهلى وصافة جدول الدورى المصري برصيد 45 نقطة بعد مباريات أمس الأحد 4 / 7 / 2021، خصوصا بعدما حقق المارد الأحمر فوزا عريضا على سموحة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الجولة 28.

كما واصل الزمالك تصدره لجدول الترتيب برصيد 61 نقطة علما بأنه لعب 27 مباراة في حين خاض الأحمر 21 لقاء فقط، وتتبقى له 6 لقاءات مؤجلة، وجاء في المركز الثالث المصري البورسعيدي برصيد 43 نقطة.



مروان محسن وزوجته

وحقق فريق الأهلي فوزا كاسحا على سموحة برباعية نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد الأسكندرية في الجولة الـ28 لبطولة الدوري المصري.

سجل رباعية الأهلي كل من: حسين الشحات ، علي معلول ، ومحمد شريف "هدفين".

ورفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة، جمعها من 21 مباراة، ويصعد للمركز الثاني، فيما تجمّد رصيد سموحة عند 40 نقطة، ويبقي في المركز الرابع.